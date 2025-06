Morre em Aracaju a jornalista e escritora Mônica Pinto, aos 61 anos

Morreu na madrugada deste terça-feira (17), a jornalista e escritora Mônica Pinto, aos 61 anos. Ele estava internada no Hospital Cirurgia em Aracaju, onde realizava um tratamento contra um câncer de mama e que se alastrou para o pulmão.

Mônica era editora no Portal F5News e o Grupo Multserv lamenta profundamente o falecimento da jornalista.

Ela nasceu em Minas Gerais, no dia 3 de novembro de 1963 e viveu a infância no Rio de Janeiro e fez careirra em Sergipe. Atuou no Jornal de Sergipe, Cinform, Sergipe SA e F5 News.

Ela era mãe de Luiza Pinto Queiroga Dantas, Mariana Lua Pinto Arruda, Maria Zilda Pinto Arruda e a enteada Isabela Reed.

O velório será realizado na Osaf da Barra dos Coqueiros até as 15h, quando o corpo será levado para o crematório em Itaporanga.