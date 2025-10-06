Morre nesta segunda aos 64 anos, a jornalista Yara Belchior, em Aracaju

Morreu em Aracaju na madrugada desta segunda-feira (06), a jorrnalista Yara Belchior, aos 64 anos.

As informações passadas por familiares da jornalista são de que ela estava internada desde a última quinta-feira em um hospital particular.

Natural da de Salvador (BA), Yara Belchior trabalhou nas redações do Jornal da Cidade, Correio de Sergipe, Jornal da Manhã, e Infonet. Também trabalhou na TV Sergipe, como colunista de política.

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (Sindijor-SE) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) lamentaram a perda e destacaram a importância da jornalista para o jornalismo sergipano. “Yara construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a verdade, ética e defesa da comunicação sergipana. […] Sua atuação deixou uma contribuição significativa para o jornalismo sergipano, inspirando colegas de profissão e conquistando o respeito da sociedade”, diz a nota.

Yara era solteira e não deixa filhos.

