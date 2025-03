Morreu neste domingo (30), o Sargento BM RR Jaldo Reis Sobrinho, por problemas de saúde.

O corpo do sargento está sendo velado no velatório OSAF, na Rua Itaporanga, nº 436, no centro de Aracaju e o sepultamento será às 10 horas desta segunda-feira (31), no cemitério Colina da Saudade.

Com informações blog Espaço Militar