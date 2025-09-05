Morre em Aracaju, o ator Orlando Vieira, aos 94 anos de idade

Morreu nesta sexta-feira (05), o ator Orlando Vieira morreu, aos 94 anos, em hospital particular de Aracaju, onde estava internado. Orlando deixa esposa, quatro filhos, sete netos e dois bisnetos.
Natural da cidade de Capela, Orlando realizou trabalhos de destaque no teatro, cinema e TV. Em obras como o filme “Sargento Getúlio” que esse sergipano ganhou o maior reconhecimento nacional para o artista, com o troféu Kikito, no Festival de Gramado, em 1983.
Prefeita lamente a morte do ator
A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e secretário municipal de Cultura de Aracaju, Paulo Corrêa, manifestam profundo pesar pelo falecimento do ator Orlando Vieira.