Morre, em Aracaju, o radialista Dantas Mendes, aos 67 anos

Após sofrer um AVC e ficar internado em um hospital desde o último dia 18 de dezembro, morreu na noite desta quarta-feira (25), o radialista José dos Santos Dantas, conhecido como Dantas Mendes, aos 67 anos.

Segundo informações passadas pela família, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Dantas Mendes trabalhou na Rádio Jornal onde apresentava o programa Som da Parada e atualmente, trabalhava na Rádio Aperipê.

O corpo do radialista está sendo velado no velatório da Osaf na Rua Itaporanga, em Aracaju e o sepultamento será às 16 horas no cemitério São João Batista.

Ele deixou dois filhos.

