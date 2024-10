MORRE EM SÃO PAULO, O LUTADOR SERGIPANO ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, O MAGUILA, AOS 66 ANOS

Morreu nesta quinta-feira (24), o sergipano nascido em Aracaju, José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, na capital paulista. A informação foi confirmada por sua esposa, Irani Pinheiro, à Record e ao Globo Esporte.

O ex-lutador já sofria de Encefalopatia Traumática Crônica(ETC), doença similar ao mal de Alzheimer, causada por repetitivos golpes na cabeça e afeta, principalmente, lutadores.

Adilson Maguila morava no Centro Terapêutico Anjos de Deus, em Itu, no interior paulista. Segundo o centro, ele teve uma piora no quadro e foi transferido para o Hospital das Clínicas.

Foto Reprodução