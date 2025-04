Morre o cantor sergipano Igor Rodsi, aos 44 anos; corpo é velado em Aracaju

Morreu neste domingo (27) o cantor sergipano Igor Rodrigues, aos 44 anos, o Igor Rodsi como é conhecido.

Ele estava internado no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) há alguns meses e, durante esse tempo, amigos e colegas que compartilham a paixão pela música se mobilizaram em uma corrente de solidariedade para arrecadar recursos que contribuíssem com a recuperação do artista.

A prefeitura de Aracaju e a Fundação Cultural da capital (Funcaju), por meio de nota, lamentou o falecimento do artista e relembrou que no dia 21 de março, durante as comemorações do aniversário da cidade, foi realizado o show “A Cura: Tributo a Igor Rodsi”, em apoio ao tratamento do cantor.

O velório está sendo realizado na Rua Itaporanga, no Centro de Aracaju, e o sepultamento será no Cemitério São João Batista, às 10h, na segunda-feira (28).

Foto: Redes Sociais/ Reprodução