Morre o diretor da Emurb, Geraldo Santana Oliveira, aos 59 anos

Morreu em Aracaju o diretor da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), o engenheiro civil Geraldo Santana Oliveira, vitima de câncer, aos 59 anos.

O corpo está sendo velado no Velatório Santo Antônio e Almas, no município de Itabaiana e será sepultado no Cemitério daquela cidade.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), divulgou uma nota lamentando a morte do servidor da PMA. “Com bastante tristeza, recebi a notícia do falecimento do amigo Geraldo Santana Oliveira, um grande profissional, um servidor dedicado, que deu grande contribuição a nossa gestão, como vice-presidente e diretor de obras da Emurb. Geraldo atuou nas principais ações da nossa administração do ponto de vista da infraestrutura, deixando um grande legado para o desenvolvimento de Aracaju”, disse o prefeito.