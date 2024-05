Morre o ex-prefeito de Cristinápolis Dr. Geraldo de Oliveira, aos 74 anos

Morreu no inicio da manhã desta sexta-feira (17), o ex-prefeito do município de Cistinápolis, o Dr. Geraldo de Oliveira, aos 74 anos.

As informações são de que ele estava debilitado por conta do alzheimer e mal de Parkinson.

A Prefeitura de Cristinápolis decretou luto oficial de 3 dias.

Dr. Geraldo foi funcionário da Caixa Econômica Federal além de ter exercido várias outras atividades.

A família do medico divulgou uma nota. “É com imenso pesar que informamos o falecimento de Geraldo Oliveira, ex-prefeito de Cristinápolis/SE, esposo exemplar, pai dedicado, avô, irmão, tio e amigo sempre presente em todos os momentos! Seu corpo será sepultado em Aracaju, na Colina da Saudade, Capela B, nivel Lago, no dia de hoje, 17/05/2024, às 17h”.

Biografia

Sua gestão foi marcada pela Educação- com a construção da maior escola do município a Profa. Maria Nilza e das escolas Agrícola Ministra Leonor Barreto, Jorlaista Luiz Antônio Barreto, Ver. José Íris, Senhor do Bonfim no São Roque.

Das UBS do Bairro São Francisco e da Água Branca.

Da construção do 2o andar e ampliação total da Prefeitura.

Das Praças da Bandeira, calçadões da Igreja Matriz e da Prefeitura.

Das Praças José Alves, do Cemitério, N. Sra. do Rosário.

Da Capela do Cemitério, a centenas de ruas abertas, pavimentadas, desapropriadas, do estádio.

Da Criação do Bairro Santa Clara.

Doação de área pra Telemar.

Doação da área do Fórum Des. Octávio de Souza Leite.

Dos banheiros públicos do forródromo, do Estádio Geraldão.

Da atual Deso combatendo a escassez de água.

Eletrificação de vários povoados e centro.

Da Criação do Conselho Tutelar e da Guarda Municipal.

Da elevação e expansão dos festejos juninos de Cristinápolis.

É pai da ex-vereadora e advogada Andrezza Daltro, do médico ortopedista André Oliveira e do fisioterapeuta Andrey.

Deixa a viúva Auxiliadora Daltro ex-secretária da educação de Cristinápolis e professora aposentada do estado.