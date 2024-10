Morre o jornalista e apresentador Cid Moreira, aos 97 anos

Morreu nesta quinta-feira (3) o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, um dos rostos mais icônicos da televisão brasileira, aos 97 anos.

Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, e nas últimas semanas vinha tratando de uma pneumonia.

Cid Moreira nasceu em São Paulo, na cidade de Taubaté, em 27 de setembro de 1927.

De acordo com o Grupo Globo, o apresentador esteve à frente do Jornal Nacional por 26 anos, desde a estreia do noticioso, em setembro de 1969.

O então locutor se mudou para o Rio de Janeiro em 1951. Na década de 50, Cid Moreira teve suas primeiras experiências na televisão, quando passou a apresentar comerciais ao vivo em programas notórios da época.

Sua estreia como locutor de noticiários aconteceu em 1963, no “Jornal de Vanguarda”, da TV Rio, o que marcou o início de sua carreira no jornalismo televisivo. Nos anos seguintes, trabalhou nesse mesmo programa em várias emissoras, como Tupi, Globo, Excelsior e Continental, consolidando sua presença na televisão.

Com informações do G1 e CNN

Foto reprodução