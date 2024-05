Morre o jornalista e escritor Osmário Antonio Santos, em Aracaju

Morreu na manhã desta quarta-feira (15) em Aracaju, o jornalista e escritor, Osmario Antônio Santos, aos 72 anos. Ele enfrentava problemas em decorrência de complicações causadas pelo Alzheimeir.

Trajetória – Osmário Santos publicou os livros “Oxente! essa é a nova gente” e “Memórias de políticos de Sergipe no século XX”. Ele também foi o idealizador do famoso passeio de barcos tototó, que ocorreu durante anos no dia do aniversário de Aracaju, além de Colunista social por muitos anos no Jornal da Cidade.

O corpo do jornalista será velado no cemitério Colina da Saudade, a partir das 11 horas e o sepultamento às 16h.

Ele deixa dois filhos.