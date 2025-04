Morre Francisco, aos 88 anos, informa o Vaticano; o papa de hábitos simples que lutou pra mudar a Igreja

O Papa Francisco faleceu na manhã desta segunda-feira, 21 de abril de 2025, às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local, em sua residência na Casa Santa Marta, no Vaticano.

A notícia foi anunciada com pesar pelo camerlengo, cardeal Kevin Farrell, que destacou a vida dedicada do pontífice ao serviço da Igreja e dos mais necessitados. “O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino”, diz comunicado oficial.

Jorge Mario Bergoglio nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro papa jesuíta e o primeiro latino-americano a liderar a Igreja Católica.

Eleito em 13 de março de 2013, seu pontificado de 12 anos foi marcado por um estilo pastoral centrado na humildade, no diálogo inter-religioso e na defesa dos pobres e marginalizados. Entre suas principais contribuições estão a encíclica ambiental Laudato Si’, a promoção da transparência na Igreja e a abertura para temas sociais contemporâneos .

O Papa enfrentava problemas de saúde nos últimos meses, incluindo uma pneumonia bilateral que exigiu hospitalização prolongada. Apesar de uma breve recuperação, seu estado clínico se agravou, levando ao seu falecimento .

Em conformidade com o desejo de Francisco por um funeral simples, os ritos fúnebres ocorrerão nos próximos dias. O corpo será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em um único caixão de madeira, conforme o modelo simplificado aprovado por ele em 2024 .

Com a morte do Papa Francisco, inicia-se o período de Sé Vacante. O Colégio dos Cardeais se reunirá em breve para o conclave que elegerá o novo líder da Igreja Católica.