Morre  o professor aposentado da UFS, Luís Carlos Fontes

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) comunica, com pesar, o falecimento do professor aposentado Luís Carlos Fontes nesta segunda-feira, 30 de setembro. Ele era docente do Departamento de Geologia (DGEOL) do Campus de São Cristóvão.

O legado do professor Luís Fontes foi marcado pela dedicação à educação e à pesquisa. Ele foi coordenador da Comissão de Implantação do Curso de Graduação em Geologia da UFS e fez parte da criação do curso de Engenharia Agronômica da universidade, além de contribuir para o Departamento de Engenharia de Pesca e Aquicultura (Depaq) entre 2009 e 2020. O docente também foi o coordenador do Laboratório Georioemar da UFS.

Em nota, o Centro de Ciências Agrárias Aplicadas (CCAA/UFS) expressou profundo pesar. “Manifestamos nossos sinceros sentimentos de solidariedade à família, amigos e colegas do professor Luiz Carlos da Silveira Fontes, que deixa um legado de dedicação ao ensino, à pesquisa e à formação de inúmeros profissionais. Que sua trajetória continue inspirando todos que tiveram a honra de conviver e aprender com ele”.

O velório acontece no Plano Integrado de Assistência a Família (Piaf), na cidade de Aracaju, e o enterro será às 9h desta terça-feira, 1º de setembro.

Ascom UFS – foto: Divulgação