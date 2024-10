Mosaic abre inscrições de estágio em municípios de diversas regiões

Companhia recruta estudantes de nível técnico, oferecendo 22 vagas em 8 estados

A Mosaic está com as inscrições abertas para o programa de estágio remunerado de nível técnico. Os interessados têm até 3 de novembro para se cadastrar. Ao todo, são 22 vagas oferecidas para estudantes em oito estados, que terão a oportunidade de reforçar o aprendizado fora da sala de aula e colocar a teoria na prática.

As oportunidades são para estudantes que estejam matriculados em curso de nível técnico com previsão de conclusão a partir de dezembro de 2026 e tenham disponibilidade para estagiar, em regime presencial, durante 6 horas diárias (de segunda a sexta).

O início do trabalho dos candidatos selecionados está previsto para fevereiro de 2025. Podem se inscrever alunos de cursos das áreas de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente/Gestão Ambiental, Eletromecânica, Eletroeletrônica, Eletrônica, Eletrotécnica, Elétrica, Mecânica, Edificações, Manutenção, Instrumentação Industrial, Controle e Automação, Mecatrônica, Química, Mineroquímico, Mineração, Enfermagem e Agrimensura.

As etapas do processo de seleção do programa de estágio técnico incluem testes de personalidade, português e lógica e entrevistas com psicólogas do CIEE e gestores da companhia.

Após passarem pelo processo seletivo, os candidatos serão recrutados para trabalhar nas operações da Mosaic nos estados de Goiás (Catalão), Minas Gerais (Araxá, Uberaba e Tapira), Mato Grosso (Sorriso), Paraná (Paranaguá), Rio Grande do Sul (Rio Grande), Bahia (Candeias), Sergipe (Rosário do Catete) e São Paulo (Capital e Cajati).

“O estágio técnico é a ponte entre a teoria e a prática. Ele não só amplia o conhecimento, como também conecta os estudantes com os desafios e as demandas da profissão no dia a dia das empresas, formando profissionais mais completos e conscientes da sua área de atuação. O Programa de Estágio Técnico da Mosaic é a oportunidade do aluno se aperfeiçoar em uma das maiores empresas de agromineração do Brasil”, comenta Flávia Angelon, gerente de Aquisição de Talentos da Mosaic.

As inscrições podem ser feitas via app ou site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

Sobre a Mosaic

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo buscando solucionar desafios de maneira diferente, refletindo seu espírito inovador reconhecido mundialmente. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. Sua produção se dá com base em conhecimentos sólidos, adquiridos a partir de evidências científicas que garantem a eficácia de seus produtos. Opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes, incluindo bioinsumos, para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. No Brasil, está presente em mais de dez estados, tendo presença também no Paraguai, com profissionais que trabalham diariamente comprometidos com a ética. Em outubro de 2024, a empresa completará duas décadas de compromisso em ajudar a alimentar uma população global cada vez maior, promovendo, para isso, ações que visam transformar a produtividade do campo e a realidade dos locais onde atua, de forma segura, sustentável e inclusiva. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br. Siga-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn e acompanhe também nossos canais de conteúdo Nutrição de Safras e NutriMosaic.

