Mostra ‘Aracaju Além das Lentes’ celebra o aniversário da capital sergipana

O IncluZoom, curso de fotografia voltado para a inclusão de aprendizes com deficiência intelectual, em parceria com o Instituto Lucas e Mariana Aribé de Acessibilidade para a Inclusão Social de Pessoas com Deficiência (Iluminar), promove mais uma edição da exposição ‘Aracaju Além das Lentes’, que acontecerá de 15 a 23 de março, no RioMar Aracaju.

Com o apoio do Ministério Público de Sergipe, por meio do Caop de Defesa dos Direitos Humanos, além do RioMar Aracaju, Yázigi, Projeto Aracaju Acessível e NEO Comunicação Visual, a exposição homenageia os 170 anos de Aracaju, celebrados em 17 de março. A mostra também celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março.

Para a edição de 2025, os alunos e alunas do IncluZoom irão apresentar registros de 21 pontos turísticos da cidade, escolhidos em colaboração com os Departamentos de Turismo e Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

As fotografias ficarão expostas no Piso L2 do RioMar, no corredor de acesso à loja Riachuelo, e contarão com audiodescrição acessível via QR Code, permitindo o uso de tecnologias assistivas para ampliar a experiência de visitantes com deficiência visual.

Além de celebrar a história de Aracaju e promover a diversidade humana, a exposição reforça o sentimento de pertencimento à cidade e destaca o impacto da inclusão social e da cidadania por meio da arte.

Durante o período da mostra, os fotógrafos e fotógrafas do IncluZoom estarão no local para recepcionar e guiar os visitantes. No dia 21 de março, a partir das 17h, toda a turma de expositores e professores estará reunida para um momento especial, registrando imagens dos visitantes da exposição.

Guia Turístico Acessível

As imagens expostas, assim como outras capturadas pelos alunos do IncluZoom, farão parte do ‘Guia Turístico Acessível Aracaju Além das Lentes’, um material digital que reunirá informações sobre os principais atrativos da cidade, incluindo museus, parques, bibliotecas, praias e muito mais.

Além de destacar os pontos turísticos, o guia trará informações detalhadas sobre as condições de acessibilidade física e digital desses locais, ampliando a conscientização sobre a importância da inclusão no turismo e na vivência dos espaços urbanos.

SERVIÇO

O quê? Exposição fotográfica ‘Aracaju Além das Lentes’ assinada por fotógrafos do Incluzoom.

Quando? De 15 de março (abertura às 16h) a 23 de março.

Onde? Piso L2, próximo à loja Riachuelo RioMar – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Horários? De segunda a sábado das 10h às 22h e domingo das 14h às 20h.

SOBRE O INCLUZOOM

O IncluZoom é um projeto que une fotografia, superação e muito alto astral.

Sem fins lucrativos, nasceu como uma extensão da Galera do Click, de São Paulo, iniciativa pioneira no país. Hoje, com seis anos de existência e atuação na capital sergipana, inova com práticas pedagógicas voltadas à realidade de Aracaju e de Sergipe, ganha vida própria e nova identidade, mantendo na sua essência o compromisso de promover o convívio produtivo de pessoas com deficiência, desfocando o preconceito e dando zoom no talento e no potencial de cada uma dessas pessoas.

Promovido pelo Instituto Lucas e Mariana Aribé de Acessibilidade para a Inclusão Social de Pessoas com Deficiência – Iluminar, o IncluZoom tem a missão de fazer da fotografia um instrumento de inclusão social de pessoas com deficiência, por meio da aprendizagem e inserção no mercado de trabalho.

Com o slogan “Diversidade Humana em Primeiro Plano”, o projeto estimula a autonomia e o desenvolvimento de habilidades das alunas e alunos, em oficinas lúdicas e criativas de fotografia, visando à profissionalização desse público.

Com 22 aprendizes na faixa etária de 19 a 53 anos, o IncluZoom realiza suas aulas presenciais nas manhãs de sábado, na escola de idiomas Yázigi. Também são realizadas sessões externas e em estúdios fotográficos. Nesses seis anos de estrada, o IncluZoom já realizou diversas mostras e exposições, realizou palestras temáticas das suas práticas e fez a cobertura fotográfica de muitos eventos promovidos por organizações parceiras com foco na inclusão e cidadania.

