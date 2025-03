Mostra de bonecas no RioMar Aracaju faz homenagem a mulheres inspiradoras

Exposição ‘Costurando Histórias’ apresenta bonecas de pano inspiradas em grandes mulheres

Março é um mês de reflexão, reconhecimento e celebração da força feminina. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o RioMar Aracaju, em parceria com a Fundação Pedro Paes Mendonça (FPPM), apresenta a exposição “Costurando Histórias: Mulheres que Inspiram”. A mostra – que permanece no shopping de 7 de março a 7 de abril, no Piso L1, próximo à Kalunga – enaltece a trajetória de grandes mulheres que, com coragem e determinação, transformaram a história. A expressão artística fica por conta da talentosa bonequeira Giselia de Jesus, integrante do projeto Serra do Machado Feita à Mão, que dá vida a uma mostra repleta de reconhecimento por meio de bonecas de pano.

Ao todo, 26 mulheres são homenageadas incluindo figuras de renome mundial, personalidades brasileiras e icônicas mulheres sergipanas. Cada boneca, minuciosamente confeccionada, carrega em suas formas e detalhes o legado de luta, empoderamento, coragem e conquistas de mulheres que inspiram gerações.

Entre fios e retalhos, a exposição reforça a importância de contar e preservar essas histórias, fortalecendo a representatividade das homenageadas em todas as esferas da sociedade.

Entre as homenageadas estão Amorosa, Linda Brasil, Maria Feliciana, Paulinha Abelha, Clemilda, Rebeca de Andrade, Marília Mendonça, Erika Hilton, Anitta, Hebe Camargo, Carolina Maria de Jesus, Ana Maria Braga, Elza Soares, Lia de Itamaracá, Dorothy Stang, Maria da Penha, Carmen Miranda, Irmã Dulce, Xuxa, Elis Regina, Malala Yousafzai, Frida Kahlo, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Glória Maria e Weena Tikuna.

Sobre a artesã

Giselia de Jesus, artesã e bonequeira, reside na Serra do Machado e, há mais de 10 anos, dedica-se à arte de confeccionar bonecos de pano. Sua jornada teve início após um curso em Aracaju, onde aprendeu a técnica e se inspirou nas mulheres de sua família para desenvolver sua própria linguagem artística.

Com o tempo, Giselia ampliou a representatividade em seu trabalho, incorporando diversidade de tons de pele, tipos de cabelo e faixas etárias. Para ela, mais do que um processo criativo, suas bonecas são um instrumento de autoestima, inclusão e combate ao preconceito.

Seu talento e dedicação fazem dela uma das mais de 40 empreendedoras criativas apoiadas pelas iniciativas de desenvolvimento social da Fundação Pedro Paes Mendonça, que contribui para fortalecer seu trabalho e ampliar o reconhecimento de sua arte.

Foto: Divulgação

