Mostra Sergipana, sessões especiais e roda de conversa movimentam a terça

A programação da terça-feira, 4 de novembro, promete uma imersão completa no universo do audiovisual durante a 24ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se), realizado pela AVBR Produções com patrocínio da Petrobras e Ministério da Cultura. As atividades acontecem em diferentes espaços culturais de Aracaju, com entrada gratuita, reunindo exibições de curtas nacionais e sergipanos, sessões acessíveis e debates com grandes nomes do cinema brasileiro.

No Cine Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural de Aracaju (Praça General Valadão), a manhã será dedicada ao público infantil, com duas sessões especiais na Sala Petrobras. Às 9h, o destaque é o Festivalzinho, que reúne animações de diversas regiões do país, entre elas Lazúli, Mundinho, Lá na Frente, Umassuma – Lascas de Memórias e Meninas de Asas. Logo em seguida, às 10h, será exibida a Mostra Acessibilidade – Nacional e Infantil, com produções que promovem inclusão e diversidade, como Eu e o Boi, o Boi e Eu, Victor, O Enigma do Tempo, Rheum, Minha Cidade Ideal, ABC de Mãe e Quarentena.

A programação segue também no ambiente on-line, com a Roda de Conversa – Jean-Claude Bernardet, marcada para às 15h, reunindo importantes pesquisadores e realizadores do audiovisual. O debate contará com mediação de Mauro Luciano de Araújo, coordenador do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Sergipe (UFS), e participações de Mateus Araújo Silva (USP), Fábio Rogério (realizador), Tata Amaral (roteirista e realizadora) e Marcelo Ikeda (UFC). A atividade é gratuita mediante inscrição prévia online até esta segunda-feira, 3, através do link que consta na bio do perfil oficial no Instagram: @festivalcurtase.

À tarde, o cinema toma conta do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa, na Orla da Atalaia, com três sessões especiais de curtas nacionais. A primeira, às 15h, exibe produções como Ana Parideira, A Vaqueira, A Última Lágrima e Logos. Às 16h, é a vez da segunda sessão, que apresenta Dança dos Orixás, Bárbara – A Força da Ancestralidade, Como Ler o Vento, A Rede e Sou Jazz.

O ponto alto da noite será a Mostra Competitiva de Curtas Sergipanos, às 18h15, também no Memorial de Sergipe. O público poderá assistir a oito produções locais que refletem a força e a diversidade do cinema produzido no estado: O Armário de Gisélia, de Eudaldo Monção Júnior; Sergipe Way – Do Barro ao Mangue, de Gessica da Silva Lima; Aracaju – Uma Viagem no Tempo, de Fábio Jaciuk; Cancioneiras – Embarcações Poéticas, de Elaine Bomfim e Graziele Ferreira; Coisa de Preto, de Pâmela Peregrino; Donas da Cultura Popular – Madá, de Davi Cavalcante; Sobre Plantas, Mãos e Fé, de Danielle Azevedo e Gabriela Alcântara; e Sonata Beladona, de Antônio Rafael Gomes Maia. Além de júri técnico, a mostra será avaliada por júri popular, em que público votará no seu filme preferido ao final da sessão. Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de premiação, no domingo, 9, no Cine Walmir Almeida.

Encerrando a programação do dia, às 20h30, o Cine Walmir Almeida exibe o longa “Morte e Vida Madalena”, de Guto Parente, produção luso-brasileira que integra a Mostra competitiva de longa ibero-americano, seguido de uma apresentação artística do bloco afrocultural Descidão dos Quilombolas.

Através do samba reggae, o bloco representa uma expressão carnavalesca de protesto contra a discriminação racial, de valorização e preservação da cultura e da história africana, buscando levar a cultura afro brasileira à população do bairro Getúlio Vargas, região central de Aracaju e adjacências, proporcionando integração e valorização entre os mais diferentes povos.

O público pode conferir a programação completa e detalhada nos perfis oficiais do festival no Instagram @avbrproducoes e @festivalcurtase, e no site www.curtase.com.br.

Curta-Se 24

A 24ª edição acontece de 3 a 9 de novembro de 2025, em Aracaju, com mostras competitivas de curtas e longas, vídeos de bolso, trailers, videoclipes e webséries, além de uma programação especial com apresentações artísticas, debates, mesas-redondas e rodas de conversa, reforçando a pluralidade e o caráter formativo do festival.

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalizões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

