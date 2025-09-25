Mostra Truffaut será exibida no Cine Walmir Almeida com programação durante dias 25 a 29

O Cinema Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural de Aracaju – unidade da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) –, recebe entre os dias 25 e 29 de setembro uma programação especial com filmes nacionais, internacionais e a segunda rodada da Mostra Truffaut.

A mostra presta homenagem ao cineasta francês François Truffaut, exibindo cerca de dez de suas obras mais marcantes. Entre elas estão Fahrenheit 451, adaptação do clássico literário de Ray Bradbury que apresenta uma distopia futurista onde os livros são o centro da narrativa, além de títulos como Atirem no Pianista, A Noiva Estava de Preto, Beijos Roubados e A Sereia do Mississipi.

O Cinema Walmir Almeida funciona de quinta a segunda-feira. Os ingressos estão disponíveis diretamente na bilheteria, e a programação completa é divulgada semanalmente nos canais oficiais da Funcaju, da Prefeitura de Aracaju e do próprio cinema.

Sinopse dos destaques:

Atirem no Pianista

Charlie Kohler, o pianista do bistrô de Plyne, é triste, distraído e discreto. A garçonete, Léna, está apaixonada por Charlie. Ela sabe que ele se chama Edouard Saroyan, que é um grande pianista e que foi casado.

Fahrenheit 451

Adaptação do livro de Ray Bradbury sobre uma sociedade do futuro que baniu todos os materiais de leitura e o trabalho dos bombeiros de manter as fogueiras a 451 graus: a temperatura que o papel queima. Um bombeiro começa a repensar sua função ao conhecer uma jovem encantadora que adora livros.

A Sereia do Mississipi

Um empresário rico morador de uma ilha francesa decide se casar com uma pretendente a esposa que conheceu pelo correio. Mas a felicidade dura pouco para ele quando descobre que a mulher roubou todo seu dinheiro e fugiu com outro homem.

Beijos Proibidos

O protagonista eternamente lascivo das séries de Antoine Doinel foi dispensado do serviço militar. Logo depois, ele consegue um cargo de auxiliar de um detetive particular onde enfrenta muitas desventuras, românticas e não só.

Programação Completa

Quinta-feira (25/09)

14H15 – Atirem no pianista

16h – Um Só Pecado

18h15 – Paris Texas

Sexta-feira (26/09)

14H15 – Fahrenheit 451

16H20 – A Noiva Estava de Preto

18H30 – A Sereia do Mississipi

Sábado (27/09)

12H – Antoine e Colette

Beijos Roubados

14H15 – Domicílio Conjugal

16H15 – Paris Texas

19H – O Último Azul

Domingo (28/09)

14H15 – Uma Jovem Tão Bela Como Eu

16H15 – A Noite Americana

18H30 – Sr. Blake Ao Seu Dispor

Segunda-feira (29/09)

14H15 – Os Malditos

16H – O Pior Homem de Londres

18H25 – 3 Obás de Xangô

