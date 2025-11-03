Mostra Vídeo de Bolso do Curta-SE 24 já está disponível no site do festival

A 24ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se), realizada com patrocínio da Petrobras por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, acaba de disponibilizar, em seu site oficial (www.curtase.com.br), a Mostra Vídeo de Bolso, que pode ser assistida gratuitamente por todo o público a partir desta segunda-feira, 3, até às 23h de sábado, 8. A iniciativa amplia o alcance do festival e reforça seu compromisso com a democratização do acesso ao audiovisual independente, permitindo que espectadores de todas as partes do país assistam a parte das produções selecionadas sem precisar sair de casa, com votação online para o público escolher o melhor vídeo da mostra.

A Mostra Vídeo de Bolso reúne curtas-metragens produzidos com celulares e câmeras de baixo custo, valorizando a criatividade e a expressão artística em formatos acessíveis. O objetivo é incentivar novos realizadores e aproximar o público das diversas formas de fazer cinema, rompendo barreiras técnicas e geográficas. O resultado da Mostra será divulgado durante a Cerimônia de Premiação do Curta-Se, que acontece dia 9, às 18h30, no Cine Walmir Almeida.

Segundo a diretora do Curta-Se, Rosângela Rocha, a exibição online representa um verdadeiro gesto de inclusão cultural. “O Vídeo de Bolso nasceu do desejo de mostrar que o cinema pode estar ao alcance de qualquer pessoa. Ao disponibilizar essa mostra no site, ampliamos o alcance do festival e reafirmamos que contar histórias é um ato de partilha, criação coletiva e exercício de democracia cultural”, afirma.

Com essa ação, o Curta-Se reafirma seu papel como plataforma de difusão do audiovisual independente e formação de público, incentivando o olhar crítico e afetivo sobre o cinema contemporâneo. A mostra traz cinco produções que exploram temas como cotidiano urbano, memória, afetos e diversidade, com obras curtas e potentes, feitas por realizadores de diferentes estados brasileiros, incluindo Sergipe. Além das exibições virtuais, o público poderá interagir por meio das redes sociais do festival, enviando comentários e mensagens aos diretores das produções. A proposta é criar uma experiência interativa para unir criadores e espectadores, mesmo à distância.

Nesta edição, que traz o tema “Amor Fati – território do querer”, propondo a afirmação plena da vida e da arte, o público poderá contemplar mais de 100 produções cinematográficas, sendo 49 produções para as mostras competitivas, entre 20 curtas ibero-americanos, 8 curtas sergipanos, 5 longas-metragens, 4 trailers, 5 vídeos de bolso, 4 videoclipes e 3 webséries, além de outras 52 especiais e cinco de Acessibilidade.

Curta-SE 24

A 24ª edição acontece de 3 a 9 de novembro de 2025, em Aracaju, com mostras competitivas de curtas e longas, vídeos de bolso, trailers, videoclipes e webséries, além de uma programação especial com apresentações artísticas, debates, mesas-redondas e rodas de conversa, reforçando a pluralidade e o caráter formativo do festival.

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalizões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

Confira abaixo as produções disponíveis:

– Desperta | Dir. Laura Becker | Porto Alegre-RS

– Encantados | Dir. Jonas Sakamoto | São Luiz-MA

– Entre Linhas e Lutas | Dir. Bruna Souza | Jacareí-SP

– Lampejo Cósmico | Dir. Natali Brasil | Aracaju-SE

– LGBTQ+Cuba | Dir. Alek Lean | São João de Meriti-RJ

