MOTOCICLISTA DE 53 ANOS MORRE EM ACIDENTE COM MOTO NA RODOVIA SE 200, NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Um homem de 53 anos morreu na manhã deste domingo (30), após perder o controle da motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, e cair na Rodovia SE 200, próximo ao povoado Santa Cruz, no município de Propriá.

As informações passadas pele Polícia Militar Rodoviária Estadual (BPRV) são de que populares disseram que o motociclista seguia no sentido Neópolis/Propriá quando possivelmente colidiu com um animal na pista.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

O BPRV informou ainda que a vítima não era habilitada para dirigir moto e o veículo não estava licenciado. A motocicleta foi removida para a Delegacia de Propriá.

O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo.

Foto BPRv/Reprodução