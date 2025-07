MOTOCICLISTA E PASSAGEIRA SÃO ATROPELADOS INSTANTES APÓS UM ACIDENTE NO BAIRRO ATALAIA, EM ARACAJU

Um motociclista e uma passageira ficaram feridos após o motorista de um carro de passeio atropelar na noite deste sábado (26), os dois quando já estavam no chão, no cruzamento entre a avenida Deputado Clóvis Rollemberg e a rua Arício Fortes, no bairro Atalaia, em Aracaju.

Segundo informações policiais, relatos dão conta de que os veículos se envolveram em uma colisão, mas condutor do carro não prestou socorro às vítimas da moto e, após o acidente, teria tentado atropelá-las novamente.

A mulher sofreu fraturas no fêmur, cortes no braço e na orelha, além de ferimentos no rosto e na coluna. A vítima segue internada em um hospital particular de Aracaju e deve passar por cirurgia.

O condutor da moto também apresentou ferimentos, além de uma lesão na coluna. Ele passou por cirurgia e segue sendo monitorado por equipes médicas no Huse.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) confirmou que o motorista fugiu do local e não prestou socorro após o acidente. Em um vídeo que circula às redes sociais, é possível ver o momento em que acontece uma confusão.

A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito informou que já iniciou os primeiros procedimentos no sentido de identificar quem estava conduzindo o veículo no momento do crime. O trabalho investigativo está em andamento, com a coleta de elementos que possam contribuir para a responsabilização do autor do fato.

Foto reprodução redes sociais