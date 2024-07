Uma pessoa ficou ferida após colidir a motocicleta com um ônibus do transporte coletivo em avenida de Aracaju na Avenida Hermes, no Bairro Suíça, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) são de o condutor da motocicleta ficou ferido, foi socorrido e levado para um hospital em Aracaju.

Já o condutor do ônibus passou por teste do etilômetro e não foi identificada a ingestão de bebida alcóolica.

Foto BPRv