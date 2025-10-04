Motociclista fica ferido e passageiro morre após moto cair de ponte

Construtor João Alves, que liga Aracaju a Barra dos Coqueiros, na noite desta sexta-feira (03).

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), são de que o motociclista seguia no sentido Barra- Aracaju quando colidiu com a mureta e caiu embaixo da ponte.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou o óbito do passageiro ainda no local.

Já o condutor da moto recebeu os primeiros socorros e em seguida foi encaminhado ao hospital.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vitima.

Foto BPRv