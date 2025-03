MOTOCICLISTA MORRE APÓS ACIDENTE EM VIADUTO AVENIDA TANCREDO NEVES, AO LADO DO FÓRUM, EM ARACAJU

Um motociclista morreu neste sábado (15) após cair de sua moto na Avenida Tancredo Neves, nas proximidades do viaduto ao lado do Fórum Gumersindo Bessa, em Aracaju.

As informações passadas pelo BPTran são de que ele trafegava pela BR-235 e, quando tentou acessar a Avenida Tancredo Neves, perdeu o controle do veiculo, atingiu o canteiro central e parou outro lado da via.

O BPTran informou ainda que o motociclista nã resistiu aos ferimentos morreu no local.

Com o impacto, a motocicleta foi ejetada e acabou atingindo um ciclista, que foi socorrido pelo Samu no local e levado a um hospital da capital.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

Foto Redes Sociais