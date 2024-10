MOTOCICLISTA MORRE APÓS ACIDENTE NA AVENIDA PADRE ARNÓBIO PATRÍCIO DE MELO, NO BAIRRO ARUANA, EM ARACAJU

Um motociclista morreu na madrugada desta segunda-feira (21) após cair com o veículo na Avenida Padre Arnóbio Patrício de Melo, no bairro Aruana, em Aracaju.

O Serviço de Atendimento a Sinistros de Trânsito da 2ª Companhia do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) atendeu a ocorrência e informou que o veículo estava regular, foi encaminhado para a Central de Flagrantes e o condutor, que não portava documentos de identificação, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local e constatou óbito.

O BPtran informou que este foi o 1026º acidente de trânsito registrado pelo BPTran neste ano, sendo a 24ª vítima fatal na região metropolitana de Aracaju.

Foto: BPtran