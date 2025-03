Um motociclista que estava a caminho do trabalho, morreu no inicio da manhã desta segunda-feira (03), após colidir o veiculo que ele conduzia com um cavalo que estava solto na rodovia João Paulo II, em Campo do Brito.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou a morte do motociclista no local. O animal também morreu.