MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLIDIR COM UM CAVALO NA RODOVIA SE-170, NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

Um motociclista morreu na noite deste domingo (26), após colidir com uma pessoa que estava em um cavalo na Rodovia SE-170, no município de Moita Bonita.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o motociclista seguia pela rodovia no sentido Moita Bonita/Itabaiana, quando nas proximidades do povoado Candeias houve a colisão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda segundo o BPRv, a pessoa que estava montado no animal ficou ferida, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao hospital antes da chegada dos agentes.

O veículo estava legalizado e foi removido para a Delegacia de Itabaiana

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e recolheu o corpo. A Criminalística também esteve no local.

Foto BPRv