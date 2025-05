Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (19), após colidir de frente com um caminhão guincho, na Rua 12 de Outubro, em frente à Praça da Avenida Maranhão, no Bairro Dezoito do Forte.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que o motociclista trafegava na contramão e o motorista do caminhão não conseguiu evitar a colisão e com o impacto ele morreu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Foto redes sociais