Motociclista morre após colidir na lateral de ônibus do transporte coletivo, na Euclides Figueiredo

Um motociclista morreu nesta quinta-feira (19), após colidir na lateral de um ônibus do transporte coletivo, na Avenida Euclides Figueiredo, no Bairro Soledade, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), são de que o condutor do ônibus permaneceu no local e foi submetido ao teste de etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L.

O corpo do motociclista foi recolhido por uma equipe do IML.

O BPTran informou ainda que esse é o 22° óbito no trânsito na região metropolitana, em 2025, e o motociclista é a 16ª vítima fatal dessa categoria em sinistros registrados pelo BPTran, também neste ano.

Foto: BPTran