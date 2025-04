MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLISÃO COM CAMINHÃO NA  RODOVIA SE-290, ENTRADA DA CIDADE DE TOBIAS BARRETO

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão, deixou uma pessoa morta no inicio da tarde desta quinta-feira (10), na rodovia SE-290, na entrada da cidade de Tobias Barreto.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que um caminhão acoplado a um semi-reboque que seguia no sentido Poço Verde/Tobias Barreto, quando tentar fazer uma conversão à direita na entrada da cidade, o veículo colidiu lateralmente com uma motocicleta que trafegava no mesmo sentido.

Devido a gravidade dos ferimentos o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

O BPRv informou ainda que o condutor do caminhão evadiu-se do local sem prestar socorro a vitima.

Ainda segundo o BPRv os veículos foram recolhidos à delegacia.

Foto BPRv