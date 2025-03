MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLISÃO FRONTAL COM VEÍCULO NA RODOVIA SE-175, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Um motociclista morreu na tarde do último sábado (08), após uma colisão frontal na rodovia SE-175, próximo à entrada do município de São Miguel do Aleixo.

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) informou que a motocicleta Honda CG 160 Fan colidiu frontalmente com outro veículo não identificado e fugiu do local.

Testemunhas relataram aos agentes que a motocicleta seguia no sentido Nossa Senhora da Glória quando, ao se aproximar da entrada de São Miguel do Aleixo, colidiu frontalmente com outro veículo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Já a motocicleta foi liberada para um familiar da vítima após a perícia.

Foto: BPRV/ SE