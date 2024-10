MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLISÃO FRONTAL ENTRE MOTO E ÔNIBUS ESCOLAR EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Um motociclista morreu na tarde desta segunda-feira (21), após colisão frontal com um ônibus escolar na Rodovia Manoel do Prado Franco, a Rodovia das Indústrias como é conhecida, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Socorro, são de que o motociclista colidiu frontalmente com o ônibus escolar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a moto ficou presa embaixo do ônibus, houve uma explosão no tanque de combustível, causando o incêndio. O motociclista ficou preso embaixo do ônibus e acabou morrendo.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

Foto reprodução redes sociais