Motociclista morre após mal súbito na Avenida Marechal Rondon

Um homem de 51 anos morreu, na tarde desta terça-feira (21), após ter um mal súbito e cair quando trafegava de moto na Avenida Marechal Rondon, entre Aracaju e São Cristóvão.

De acordo com informações passadas por populares, o condutor da moto, de 51 anos, sofreu um mal súbito enquanto dirigia, perdeu o controle do veículo e acabou caindo na pista.

O óbito do motociclista foi constatado ainda no local. O Serviço de Atendimento a Sinistros de Trânsito verificou que tanto o condutor quanto o veículo estavam com a documentação em conformidade.

Foto BPTran