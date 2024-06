MOTOCICLISTA MORRE APÓS PERDER O CONTROLE E SAIR DA PISTA NA RODOVIA SE-339, EM NOSSA SENHORA DAS DORES

Um motociclista sem CNH morreu após perder o controle do veículo, sair da pista e cair neste sábado (08), na rodovia SE-339, em Nossa Senhora das Dores.

As informações passadas pelo Batalhão de Policia Rodoviária de Sergipe (BPRv) são de que o motociclista seguia sentido Dores/Ribeirópolis, perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Devido aos ferimentos ele não resistiu e morreu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

O BPRv informou ainda que o condutor não possuía Carteira de Habilitação e o licenciamento da moto estava vencido.

Foto BPRv