Motociclista morre e duas pessoas ficam feridas em acidente no povoado Cuminho, município de Capela

Um acidente ocorrido povoado Cuminho, município de Capela, deixou um motociclista morto e duas pessoas feridas na tarde deste sábado (10).

As informações passadas pela Policia Militar são de que o homem levava uma mulher e uma criança na garupa da moto. Com o impacto, ele morreu no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a mulher que ficou ferida e em seguida ela foi levada ao Hospital de Urgências João Alves Filho (Huse), em Aracaju. Já a criança não teve ferimentos graves e ficou sob os cuidados do pai.

Ainda segundo a PM, populares informaram aos policiais que o condutor da motocicleta havia consumindo bebida alcoólica.

O Instituto Médico Legal recolheu o corpo.