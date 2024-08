MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLISÃO FRONTAL COM MICRO ÔNIBUS NA RODOVIA SE-245, NO MUNICÍPIO DE RIACHUELO

Um acidente envolvendo um micro-ônibus que fazia a linha Aracaju/Divina Pastora e uma motocicleta na manhã deste domingo (11), deixou uma pessoa morta na rodovia SE-245, em Riachuelo.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), são de que o micro-ônibus seguia pela rodovia no sentido Pedra Branca, quando em uma curva, aconteceu a colisão frontal com a motocicleta.

O condutor da motocicleta morreu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

Foto BPRv