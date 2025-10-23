Motofest 2025 movimenta turismo e economia de Sergipe com diversão e motos

O Motofest 2025 chega para movimentar o turismo e a economia de Sergipe, reunindo cerca de 8 mil participantes de diversas regiões do país. De 30 de outubro a 1º de novembro, a Praça de Eventos da Orla de Atalaia será palco de muita diversão, shows e da tradicional exposição de motos, consolidando Aracaju como destino de lazer e entretenimento.

O evento, que já se tornou parte do calendário turístico e cultural do estado, é visto pelo governador de Sergipe como uma importante vitrine para o potencial econômico e turístico local. “A gente celebra junto com os sergipanos mais uma edição desse que é um dos maiores encontros de motociclistas do Nordeste, movimentando a rede hoteleira, bares, restaurantes e o comércio. É geração de emprego e renda para o nosso povo. Sergipe vive um momento de fortalecimento da economia e do turismo e a realização do MotoFest é mais uma prova de que investir no turismo é investir no crescimento de todo o estado”, ressalta o governador Fábio Mitieri.

“O Motofest é um evento muito importante para Aracaju porque movimenta nossa economia, fortalece o turismo e projeta a imagem da nossa cidade para o Brasil inteiro. Através de uma parceria com a Fecomércio, assinamos um termo de fomento com recursos de emenda federal destinados à captação e realização de eventos. É com esse apoio que promovemos ações como o Motofest, que vai reunir milhares de pessoas, atrair atrações nacionais e movimentar toda a cadeia produtiva, desde restaurantes e meios de hospedagem até o comércio e o abastecimento de combustíveis. Receber motociclistas de vários estados é também uma oportunidade de mostrar o que temos de melhor que é nossa hospitalidade, nossa gastronomia, nossas belezas naturais e a tranquilidade de uma capital acolhedora”, ressalta a prefeita de Aracaju Emília Correa.

Entre as atrações musicais estão Detonautas e Plebe Rude, ícones do rock nacional, além das bandas locais Imunidade Charlie Brown, Tessera, NRock, Valvulados, Bad Name, Loop, Rádio Pirata e Som de Marte, garantindo uma programação musical diversificada para todos os gostos.

Para o empresário do setor hoteleiro, José Wilson dos Santos, o Motofest vem somar-se aos grandes eventos que engrandecem o destino Aracaju, reafirmando o potencial da cidade como um polo vibrante de turismo, cultura e hospitalidade. “Mais do que um encontro de motociclistas, o evento é uma celebração do espírito de liberdade e confraternização que movimenta a cidade e aquece toda a cadeia do Trade Turístico. A hotelaria local sente de perto esse impacto positivo. O Hotel VIDAM, referência em hospedagem de luxo e excelência em atendimento, já registra 79% de ocupação para o período do evento, confirmando o poder de atração do Motofest”, conta. “Eventos como o Motofest demonstram que Aracaju tem vocação natural para receber experiências de diversas naturezas; sejam negócios, esportivas, culturais ou sociais e que o sucesso está na soma de esforços entre o poder público, o trade e os empreendedores que acreditam na força transformadora do turismo”, conclui.

O Motofest também mantém sua tradicional exposição de motos customizadas e Big Trail, com presença das montadoras Honda, Yamaha, BMW e Bajaj, apresentando modelos desejados pelos motociclistas. “Mais do que um encontro de motociclistas, o Motofest é um evento cultural que combina música, confraternização e turismo, movimentando a economia e fortalecendo Aracaju como destino de lazer e entretenimento”, destacam os organizadores Renan Tavares e Augusto Pinheiro.

O acesso é gratuito, mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, e o evento conta com apoio da Prefeitura de Aracaju e do Governo de Sergipe.

Serviço

Local: Praça de Eventos da Orla de Atalaia, Aracaju (SE)

Data: 30 de outubro a 1º de novembro

Atrações: Exposição de motos Customizadas e Big Trail; Shows de Detonautas, Plebe Rude, Imunidade Charlie Brown, Tessera, NRock, Valvulados, Bad Name, Loop, Rádio Pirata e Som de Marte

Realização: Renan Tavares e Augusto Pinheiro

Acesso: Mediante 2kg de alimentos não perecíveis

Texto e foto Osanilde Oliveira