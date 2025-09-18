Motorista de ambulância do Samu que vazou fotos de médica é afastado das atividades

Foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (18), o afastamento das atividades por 30 dias, do condutor da ambulância do Samu, suspeito de vazar as fotos da médica Daniele Barreto, que foi encontrada morta dentro do Presídio Feminino de Sergipe.

Segundo a SSP, após os registros, as imagens foram compartilhadas pelo autor com pessoas próximas a ele e, posteriormente, disseminadas em larga escala. As informações foram confirmadas em depoimentos prestados pelo investigado e por outros profissionais do Samu.

A decisão se baseou em um relatório interno do Samu, que identificou indícios de conduta inadequada atribuída ao servidor. O afastamento, de natureza cautelar, busca preservar o interesse público enquanto o processo administrativo está em curso.

Daniele Barreto, de 46 anos, acusada de envolvimento na morte do marido, foi encontrada morta dentro de uma cela horas depois de retornar para o presídio. Ela havia ficado internada em clínica psiquiatra por oito dias.