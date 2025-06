MOTORISTA DE CARRO PERDE O CONTROLE DA DIREÇÃO E COLIDE COM UM POSTE NO BAIRRO ATALAIA, EM ARACAJU

O motorista de um carro de passeio perdeu o controle da direção e colidiu com um poste neste domingo (15), na Avenida Firmino Fontes, no Bairro Atalaia, em Aracaju.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) informou que o motorista do carro e fugiu do local, não sendo possível realizar teste do etilômetro para verificar se houve o consumo de bebida alcóolica.

Em nota, a Energisa informou que o acidente provocou a interrupção do fornecimento de energia para alguns clientes neste domingo. A Energisa informou ainda que e as equipes estão no local para a substituição da estrutura e restabelecimento da energia.

Foto: BPTran