Motorista morre após atropelar pedestre e bater em árvore próximo a Melício Machado, em Aracaju

O motorista de um carro de passeio morreu nesta segunda-feira (28), após atropelar uma mulher e colidir contra uma árvore nas proximidades da Avenida Melício Machado em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) são de que o acidente aconteceu quando ele tentava deixar o local do atropelamento. Com o impacto, o condutor morreu no local.

Uma equipe do Instituto Médico Legal foi acionada e recolheu o corpo.

O BPTran informou ainda que a vítima do atropelamento, uma mulher de 50 anos, foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada em estado grave, ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

Foto: BPTran