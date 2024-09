Motorista morre após veículo sair da pista e bater em pedra na SE-230

Um homem morreu neste sábado (31) após o motorista do veículo perder o controle da direção, na rodovia SE-230 no povoado Umbuzeiro entre os municípios de Feira Nova e Nossa Senhora da Glória.

O condutor do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o carro seguia no sentido Feira Nova quando em um declive, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu em uma pedra.

O Instituto Médico Legal (IM) foi acionado e recolheu o corpo da vítima.

Foto: BPRv