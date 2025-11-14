Motorista morre atropelado pelo próprio ônibus no bairro Siqueira Campos

Um homem que trabalhava como motorista na Prefeitura de Salgado, morreu nesta quinta-feira (13), após ser atropelado pelo próprio ônibus que ele mesmo havia estacionado no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) são de que o homem havia estacionado o veículo em uma rua com declive. Ao descer do ônibus, o veículo começou a se mover e acabou prensando o condutor contra um muro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do servidor ainda no local.

Foto: BPTran