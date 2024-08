MOTORISTA PERDE O CONTROLE DA DIREÇÃO, BATE EM POSTE E FOGE DO LOCAL; TRÊS PESSOAS FICARAM FERIDAS

Três pessoas ficaram feridas na noite deste domingo (11), após o condutor de um carro de passeio perder o controle da direção e bater em um poste na Av. Beira Mar, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), são de que as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para um hospital.

Ainda segundo o BPTran, o condutor do veículo fugiu do local após o acidente e o carro foi removido para o pátio do Detran-SE por está com o licenciamento vencido.

Foto BPTran