Um caminhão com placas de Acajutiba-BA, tombou na manhã desta segunda-feira (17), após o condutor do veículo realizar uma ultrapassagem e acabou perdendo o controle da direção, em uma ribanceira na rodovia SE-170, entre os municípios de Campo do Brito e Itabaiana,.

Ninguém ficou ferido, sendo registrado apenas danos materiais. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

As informações são de que a retirada do veiculo deve ocorrer nas próximas horas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais