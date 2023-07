Um homem provocou um tumulto ao sair em um carro de dentro de uma pousada e derrubar o portão do estabelecimento, além de bater em um outro veiculo que estava estacionado na rua, no Bairro Dezoito do Forte, em Aracaju. De acordo com a SMTT, após o acidente, ele fugiu do local.

De acordo com a SMTT, além de ter abandonado o veículo em via pública, o veículo ainda estava com licenciamento atrasado e o carro foi removido do local.

Foto SMTT