Moura Dubeux promove ação de limpeza de praia e reforça compromisso com meio ambiente

No último sábado, 5 de julho, a construtora Moura Dubeux realizou uma significativa ação de limpeza na Praia de Aruana, em Aracaju. A iniciativa, que contou com a participação voluntária de colaboradores da empresa e convidados, teve como foco a conscientização ambiental e o cuidado com o espaço público.

Com o compromisso de preservar o meio ambiente e promover práticas sustentáveis, a ação fez parte do programa de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da construtora e aconteceu simultaneamente em Aracaju, Salvador, Maceió, Natal, Recife e João Pessoa. De acordo com Jouse Almeida, gerente de incorporação da Moura Dubeux em Sergipe, o objetivo principal foi sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental.

“O evento teve como objetivo conscientizar sobre a importância da preservação ambiental, especialmente em Aracaju, uma cidade litorânea. A ação, focada na limpeza das praias, visou proteger o ambiente natural de lazer e a área de desova das tartarugas marinhas. Além disso, alertar sobre a importância de não descartar lixo em praias, mangues e rios, pensando nas gerações presentes e futuras”, destacou Jouse.

Romário Xavier, coordenador de Qualidade e Sustentabilidade da Moura Dubeux, reforçou o caráter voluntário da ação e o alinhamento da atividade com os valores da empresa. “Foi um momento de participação dos colaboradores da empresa de forma voluntária na ação de limpeza de praia”, afirmou.

