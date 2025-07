Movimento Desconecta promove neste sábado, manhã de brincadeiras

Evento gratuito será realizado no Parque da Sementeira,com brincadeiras tradicionais, oficinas, música, piquenique e atividades para toda a família para valorizar a infância baseada no brincar

Neste sábado, 19, o Parque da Sementeira (Quiosque 7) será palco de uma manhã especial voltada para famílias: o “Venha Brincar com o Movimento Desconecta!”. A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional de pais que propõe a redução, controle e adiamento do acesso a smartphones e redes sociais dos filhos (crianças e adolescentes), promovendo um ambiente mais saudável, seguro e conectado à vida real.

O evento, que acontece das 8h às 11h, contará com uma programação diversificada e gratuita, incluindo oficinas de brinquedos recicláveis, slime, massinha, bolha de sabão, brincadeiras tradicionais, hora da música, além de um momento de relaxamento e alongamento. Haverá também um piquenique coletivo, com o convite para que cada família leve seu lanche e compartilhe momentos de convivência e troca.

Idealizado por mães preocupadas com os impactos do uso precoce das telas, o Movimento Desconecta nasce do desejo de criar um acordo coletivo entre famílias para adiar o acesso ao primeiro smartphone até, pelo menos, os 14 anos e o uso de redes sociais até os 16. A proposta é oferecer alternativas concretas diante da pressão social que muitas vezes empurra pais e responsáveis a entregarem um celular mesmo antes de considerarem seus filhos preparados.

Segundo pediatras, psicólogos e outros profissionais das áreas da saúde e educação, o uso precoce de smartphones tem gerado prejuízos à saúde mental, ao desenvolvimento cognitivo e aos vínculos sociais das crianças. “Somos a favor da tecnologia apropriada para cada idade e com educação digital prévia para preparar qualquer pessoa para o uso seguro e produtivo”, afirma Mirella Dornelas, uma das representantes do Movimento Desconecta em Sergipe.

A ação de sábado visa estimular a reconexão com experiências simples e significativas da infância, promovendo um espaço de diversão, reflexão e fortalecimento de laços familiares, valorizando a infância baseada no brincar.

Texto e foto assessoria