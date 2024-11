Movimento Doa Sergipe realiza ações no Dia de Doar, em dezembro

Com o objetivo de fortalecer a cultura de doação, mais uma vez o Movimento Doa Sergipe vai realizar uma série de ações no Estado. A mobilização nacional ocorre na terça-feira, 3 de dezembro, para reforçar a importância das doações como um hábito contínuo. A assessoria de imprensa é da Navarro Comunicação.

“O Dia de Doar é muito importante por reforçar a necessidade da cultura de doação para salvar vidas durante todo o ano. Tudo pode ser doado como alimentos, roupas, brinquedos, Calçados, fraldas descartáveis, agasalho, sangue, cabelos e doação financeira também. No dia, haverá um ponto de arrecadação na Ceasa e outros lugares que vamos divulgar em breve. Muitas ações serão realizadas em Sergipe e eu convido vocês a abraçaram a causa mais uma vez”, convida a coordenadora do Movimento Doa Sergipe, Ulla Ribeiro.

Em Sergipe, 14 instituições de Aracaju, Itabaiana, Umbaúba e Nossa Senhora do Socorro se uniram ao Movimento Doa Sergipe que comanda o projeto desde 2019. As ONG’s atuam em diversas causas como: saúde, esporte, cultura, assistência social, educação, meio ambiente e inclusão social.

Participam desta edição do Dia de Doar: GACC, Apae de Itabaiana, Oratório de Bebé, Associação Senhor do Bonfim, Ceinfa, Instituto e Creche Menino Jesus, Projeto Esperança, Instituto Cultural e Esportivo Piabinhas do São Braz, Instituto Semeador e Semente, Induman, Itaka Escolapios, Projeto Mais Amor Mais Comida.

A iniciativa do Dia de Doar visa estimular a doação de pessoas físicas, empresas e organizações e tem um papel fundamental ao mostrar que todos podem participar, fortalecendo o hábito de doar como parte do cotidiano das pessoas.

Já as organizações sem fins lucrativos podem realizar ações para receber doações, virtuais ou presenciais.

A expectativa é que milhões de pessoas sejam estimuladas no país para realizarem ações de generosidade, em uma grande onda de solidariedade. Na última edição, 2023, totalizaram mais de 39 milhões de pessoas que foram alcançadas pelas redes sociais, o ticket médio das doações foi de R$35,29 e o total de 51 Projetos de Lei aprovados em diversos municípios espalhados pelo Brasil.

Na capital, a Lei instituiu o dia 28 de agosto como o Dia de Doar Aracaju.

O Dia de Doar faz parte de um movimento mundial chamado #GivingTuesday (terça-feira de doação). A iniciativa aconteceu pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2012, e é realizada sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving), uma resposta solidária à Black Friday e à Cyber Monday.

No Brasil, a primeira edição foi em 2013 e, no ano seguinte, o país entrou oficialmente no movimento global. Liderado pela ABCR, o Dia de Doar faz parte da rede do Movimento por uma Cultura de Doação e, neste ano, conta com a parceria do Instituto Mol.

Esse ano, o Dia de Doar está incentivando também a realização das campanhas comunitárias, que mobilizam recursos locais para que sejam investidos na própria comunidade.

Mais informações estão disponíveis no site www.doasergipe.com.br ou nas redes sociais @doasergipe e @diadedoar.

Texto e foto: Fredson Navarro/Navarro Comunicação