Movimento Doa Sergipe realiza mais uma edição do Dia de Doar na próxima terça-feira

Na próxima terça-feira, 2 de dezembro, o Movimento Doa Sergipe vai realizar mais uma edição do Dia de Doar com ações em diversos municípios. Doar muda mundos. E doar continuamente muda vidas. O projeto tem objetivo de promover e mobilizar o Brasil para ser mais solidário e generoso durante todo o ano.

“A iniciativa visa estimular a doação de pessoas físicas, empresas e organizações e tem um papel fundamental ao mostrar que todos podem participar, fortalecendo o hábito de doar como parte do cotidiano das pessoas. Já as organizações sem fins lucrativos podem realizar ações para receber doações, virtuais ou presenciais”, explica Ulla Ribeiro, coordenadora do Dia de Doar em Sergipe.

O Dia de Doar faz parte de um movimento mundial chamado #GivingTuesday (terça-feira de doação). A iniciativa aconteceu pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2012, e é realizada sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving), uma resposta solidária à Black Friday e à Cyber Monday.

No Brasil, a primeira edição foi em 2013 e, no ano seguinte, o país entrou oficialmente no movimento global. Liderado pela ABCR, o Dia de Doar faz parte da rede do Movimento por uma Cultura de Doação e, neste ano, conta com a parceria do Instituto Mol.

A ação solidária chegou em Sergipe através do Movimento Doa Sergipe em 2019 e se fortalece a cada ano com a união das instituições locais que promovem juntas essa corrente de solidariedade.

ONG’s participantes

Estão participando da ação neste ano o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC-SE), A Chave do Futuro, Associação Ações com Amor, Instituto de Desenvolvimento, Urbanismo e Meio Ambiente do Nordeste, Fundação dos Mamíferos Aquáticos, Projeto Social Mais Comida, Mais Amor.

Entre as ações previstas para o dia da solidariedade estão confirmadas: Doação de Sangue no Hemose (a partir das 7h) e arrecadação nos seguintes pontos com voluntários: G Barbosa, Ceasa, Supertem Petrox e Mirante da 13 de Julho.

Outras informações atravésdo Instagram @doasergipe e @diadedoar, site www.doasergipe.com.br

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação – Foto Divulgação