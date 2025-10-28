Movimento Mulheres de Peito realiza o 1º Baile Rosa em Aracaju nessa sexta

O Movimento Mulheres de Peito promove, nessa sexta-feira, 31, a partir das 19h, o 1º Baile Rosa, um evento especial em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A festa acontecerá na Rádio Cultura, localizada na Rua Simão Dias, 643, no Centro de Aracaju, e promete uma noite de música, alegria e solidariedade.

A programação contará com apresentações de Fabio Melo (19h), Paixão Ardente (21h) e Jairo Lima (22h30), além das participações especiais de Barbie Santiago (Cuscuz com Leite) e de Jeanny Lynns e Dedé Brasil. O evento será marcado por muita animação e um propósito nobre: ajudar a manter o trabalho do Movimento Mulheres de Peito, que oferece apoio e acolhimento a mulheres em tratamento contra o câncer.

De acordo com Aline Souza, presidente do Movimento Mulheres de Peito, o Baile Rosa representa um marco importante para o grupo.

“Esse é o nosso primeiro Baile Rosa e estamos muito felizes em realizá-lo como o evento de encerramento da campanha do Outubro Rosa. Mais do que uma festa, é uma ação solidária: toda a renda arrecadada será revertida para manter o funcionamento da nossa sede, que atualmente passa por dificuldades financeiras. Convidamos toda a população sergipana a vestir-se de rosa e participar conosco dessa corrente de amor e esperança”, destacou Aline.

Os ingressos estão disponíveis:

R$ 100 (mesa)

R$ 35 (individual)

As vendas estão sendo realizadas pelo WhatsApp (79) 99849-6537 ou presencialmente na sede do Movimento Mulheres de Peito, na Rua Dom Bosco, 496, Suíssa, Aracaju.

O 1º Baile Rosa promete ser uma noite inesquecível — de celebração, solidariedade e união em prol de uma causa que transforma vidas.

Texto e foto assessoria